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Власть

ОБСЕ расширит контроль на весь Донбасс

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Новый председатель ОБСЕ Себастиан Курц первый визит совершил в Донбасс

Глава организации заявил, что в первую очередь мониторинговая миссия будет контролировать прекращение боевых действий

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом заявил в среду в Мариуполе председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

«ОБСЕ будет делать все, чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня», – заверил Курц.

При этом он отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии. «Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу. В ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом», – подчеркнул министр, добавив, что «здесь необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах».

«Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет уровень выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом, но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск», – заявил председатель ОБСЕ.

«В ближайшие недели планирую посетить Москву», – сказал Курц, не указав цель визита.

Фото: twitter.com/mfa_ukraine

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Теги: ОБСЕ, Донбасс

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