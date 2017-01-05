Контактная группа внесла изменения в формулу обмена пленными

На последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех». Об этом сообщил представитель ДНР в Минске Денис Пушилин.

«На последних встречах (21 декабря в Минске) было предложено новое уточнение – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах», - сказал он сепаратистскому ресурсу.

По его словам, для выполнения Минских соглашений в части обмена пленными Украине нужно принять закон об амнистии, который запретит преследование и наказание лиц, связанных с конфликтом в Донбассе

Фото: 112.ua