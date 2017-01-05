Порошенко отверг «план Пинчука»

Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».

Предложенный Пинчуком план вызвал очень разнородную реакцию внутри Украины. Тем важнее ответ украинской власти.

4 января в той же газете The Wall Street Journal вышла статья замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева «Уважение к Украине жизненно важно для стабильного мира. Компромиссы на условиях России являются неверной политикой для мира в Украине». Судя по оперативности появления этой статьи, Петра Порошенко всерьез обеспокоила возможность того, что «план Пинчука» будет воспринят на Западе как некий сигнал или «пробный шар» со стороны официального Киева.

Видимо, именно поэтому статья Елисеева лаконична и категорична. Она вдвое короче статьи Пинчука и проводит «красные линии, переступить которые никто в Украине не должен посметь ни сейчас, ни в будущем». Елисеев прочертил красные линии – в виде rатегорических «нет».

Пинчук записан в политические самоубийцы

Во-первых: «Нет – развороту европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это был бы отказ от независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это походило бы на возврат к советскому прошлому в Украине, что даже г-н Пинчук не будет приветствовать. Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, кто осмелился бы выступить за столь резкий разворот, особенно после Революции Достоинства, потребовавшей модернизации и реформ».

Это ответ на те пункты «плана Пинчука», в которых говорится, что «Украине следует рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в Европейском Союзе», а также предлагается: «И наконец, давайте признаем, что Украина не вступит в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе».

Если внимательно прочитать написанное Елисеевым, то трудно не прийти к выводу, что он назвал Пинчука политическим самоубийцей и, следовательно, политическим трупом.

Путину напомнили о Гааге

Во-вторых: «Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса в интересах мира. Они принадлежат Украине, и это подтверждено на международном уровне, в том числе резолюцией Генеральной ассамблеи ООН по Крыму в прошлом месяце и канцелярией прокурора Международного уголовного суда в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые попали за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе».

Это ответ на те пункты «плана Пинчука», в которых говорится, что Крым «не должен стать препятствием на пути сделки, которая положит конец войне на востоке на справедливой основе».

Впрочем, в словах Елисеева нельзя не заметить еще и напоминание Путину о том, что Украина ждет решения Международного уголовного суда в Гааге.

Штайнмайеру указали на ловушку Кремля

В-третьих: «Нет – выборам на Донбассе с российскими сапогами на земле Украины. Украина выступает за местные выборы, но только на основании закона Украины и по стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кремль, несомненно, хотел бы украинскими руками узаконить гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе. Никто не должен попасть в эту ловушку».

Это ответ на те пункты «плана Пинчука», в которых говорится, что хотя на Донбассе «не будут созданы условия для справедливых выборов, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, придется отказаться от этой истины и согласиться на местные выборы».

Но слова Елисеева – это еще и ответ на предложения, которые высказал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фактически «формула Штайнмайера» названа ловушкой Кремля или, в лучшем случае, путем в эту ловушку. Вместо нее выдвинуто категорическое условие: сначала – деоккупация, потом – выборы.

Трампу напомнили о Пенсе

Помимо трех красных линий, в статье Елисеева есть еще одна важная вещь. В начале статьи говорится о том, что «страх и слабость – плохие советники». А в конце статьи приводятся слова «одного из тяжеловесов новой администрации США»: «История учит, что слабость вызывает зло!»

Этот тяжеловес – новоизбранный вице-президент США Майк Пенс. Видеоролик с его речью так и озаглавлен: «History Teaches Us That Weakness Arouses Evil!»

Елисеев совершенно не случайно привел слова Пенса. Пинчук в конце своей статьи вспомнил о Трампе: «Когда я принимал Дональда Трампа в качестве докладчика по видеосвязи на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в 2015 году, он выразил большое уважение к Украине и убеждение, что мы не получали той поддержки, которую мы заслуживали. Я надеюсь, что его симпатии к Украине могут стать основой для конструктивных переговоров, соглашений и в конечном итоге мирного урегулирования». Витиеватые фразы Пинчука, по сути, выражают надежду на то, что предложенный им компромисс понравится новому президенту США.

Елисеев тоже выражает надежду на Трампа. А именно: что тот не захочет выглядеть слабее своего вице-президента и уж точно не захочет показать себя слабым, как Пинчук.

Чем рискует Порошенко

Напомним, что обе статьи – Пинчука и Елисеева – напечатаны в The Wall Street Journal. Обе они рассчитаны на западный и, в первую очередь, американский истеблишмент. Обе взывают к Трампу, хоть и не говорят об этом прямо.

Самое интересное – к каким выводам придут адресаты статей. Кстати, в подписи под статьей Елисеева четко указана его должность: заместитель главы администрации президента Украины. Тем самым подчеркнуто, что это не его личное мнение, а официальная позиция Киева.

Западный истеблишмент увидит прежде всего то, что позиция Пинчука – это точно не позиция Порошенко. То есть, в Украине имеются две принципиально различные позиции по вопросу о том, должна ли Украина идти на новые уступки Путину.

Далее западный и особенно американский истеблишмент заметит, что обе стороны в этом внутриукраинском споре рассчитывают на поддержку Трампа. С той только разницей, что Пинчук предлагает Трампу роль миротворца между Украиной и Россией, а Порошенко (устами Елисеева) призывает Трампа не слушать трусов и слабаков (таких как Пинчук) и самому не быть слабаком перед Путиным.

А далее взоры истеблишмента обратятся на Трампа: какую роль он для себя выберет. И тут уже дело будет не в судьбе Украины (с американской точки зрения это второстепенный вопрос), а в самом Трампе и его имидже в глазах истеблишмента.

Конечно, Трамп любит щеголять своей непредсказуемостью. Потому он запросто может выбрать какой-нибудь третий вариант. Например, наказать Киев за наглость и вместо всяких компромиссов отдать Украину Путину.

Наверное, Порошенко не хотел бы так рисковать в отношениях с новой американской администрацией. Но внутриукраинские риски еще сильнее. Оставить статью Пинчука без ответа означало бы подвергнуть себя шквалу критики. Резко отмежевавшись от этой статьи, Порошенко тем самым превратил Пинчука в громоотвод на здании своей власти.

В глазах общества Пинчук теперь – главное олицетворение зрады. А Порошенко, как бы автоматически, – главный его антипод.