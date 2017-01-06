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Власть

Президенту Молдовы невозможно запретить въезд в Украину

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Додон может спокойно прибыть в Украину, не опасаясь, что его не пустят дальше пропускного пункта

В день своего избрания президентом Игорь Додон подтвердил, что считает Крым «де-факто российским»

Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым принадлежит России. Об этом пишет РБК-Украина.

Конфликт с Ле Пен, можно смело сказать – не последний. В Европе идут выборы, и пока шансы на победу у тех политических сил, которые, мягко говоря, не совсем разделяют мнение Украины, в том числе и по «крымскому вопросу». Ближайший пример – новый президент Молдовы Игорь Додон. Он тоже высказывался о судьбе Крыма – и до того, как был избран главой государства, и после. Так, в день своего избрания президентом Додон, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил, что считает Крым «де-факто российским». Подобные его заявления (еще до избрания) привели к тому, что Верховная Рада отправила в СБУ запрос о запрете въезда Додона в Украину. Но ни тогда, ни сейчас это запрет не введен, и Додон может спокойно прибыть в Украину, не опасаясь, что его не пустят дальше пропускного пункта. Это следует из ответа Службы безопасности Украины на запрос юриста РБК-Украина Клима Братковского. Он задал СБУ следующий вопрос: «Учитывая недружественные заявления новоизбранного Президента Республики Молдова Додона Игоря Николаевича о суверенитете Украины, прошу сообщить, существует запрет на въезд в Украину гражданину Республики Молдова Додону Игорю Николаевичу?» Из ответа следует, что на Додона, как президента страны, распространяется особый статус пересечения границы, в частности он не должен проходить регистрацию.

Ранее в комментарии молдавскому изданию NewsMaker глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская заявила: «Могу сказать, что в соответствии с международными законодательными нормами дипломатическим лицам не может быть запрещен въезд на территорию нашей страны. Президент является дипломатическим лицом».

Фото: Игорь Додон / facebook

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Теги: Крым, въезд, Молдова

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