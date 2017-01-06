МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Минобороны начнет увольнять контрактников с 1 апреля

0

Увольнение из ВСУ военнослужащих с неопределенным сроком завершения их контрактов начнется с 1 апреля 2017 года

Сейчас Генштабом отрабатывается помесячный график увольнения военнослужащих

Увольнение из Вооруженных сил Украины военнослужащих с неопределенным сроком завершения их контрактов начнется с 1 апреля 2017 года. Об этом говорится в размещенном на сайте Министерства обороны Украины комментарии начальника управления кадрового обеспечения офицерским составом – заместителя начальника главного управления персоналом Генерального штаба Вооруженных сил Украины Марка Андрусяка. Он отметил, что согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции» ВСУ отказываются от контрактов, которые имеют неопределенный срок действия (это касается контрактов, где говорится об окончании особого периода).

Андрусяк сообщил, что также получают право на увольнение военнослужащие, которые заключили контракты еще до 2014 года, с определенными сроками, но действие которых было продлено во время действия особого периода и которые прослужили по этим продленным контрактам более 18 месяцев. По его словам, также такое право получат военнослужащие, которые заключили контракты во время действия особого периода с сроками действия до окончания особого периода и которые выслужили по этим контрактам не менее 24 месяцев – такое увольнение будет происходить в течение одного года. Также Андрусяк сообщил, что сейчас Генеральным штабом отрабатывается помесячный график увольнения военнослужащих, которое начнется с 1 апреля.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: контрактники, ВСУ, увольнение

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Порошенко подписал закон, регулирующий порядок прохождения военной службы

Порошенко подписал закон, регулирующий порядок прохождения военной службы

"> 20 тысяч контрактников ждут подписи президента

20 тысяч контрактников ждут подписи президента

"> Верховная Рада разрешила уволиться из ВСУ бессрочным контрактникам

Верховная Рада разрешила уволиться из ВСУ бессрочным контрактникам

"> Контрактники на передовой будут получать больше срочников

Контрактники на передовой будут получать больше срочников

Загрузка...

Последние новости

11:35

Украина может поделиться своей ГТС

11:32

В 40-градусный мороз в России играют в хоккей

11:20

Toshiba подозревается в завышении прибыли

11:19

В украинских тюрьмах можно будет купить продукты

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Полиция ищет возможных свидетелей покушения на курсанта

Полиция ищет возможных свидетелей покушения на курсанта »

Донбасс

Донетчина готовится к непогоде. Развернуты 243 пункта обогрева

Донетчина готовится к непогоде. Развернуты 243 пункта обогрева »

Одесса

Снег в Одессе: на улицы города вывели 60 единиц спецтехники

Снег в Одессе: на улицы города вывели 60 единиц спецтехники »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.