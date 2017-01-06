Президент Украины проигнорирует «украинский ланч»

Ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе на этом мероприятии обсуждаются тенденции развития Украины

Президент Украины Петр Порошенко не посетит традиционный «украинский ланч» в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, организованного известным украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком, сообщает «Левый берег» со ссылкой на источники в МИД.

Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит «украинский ланч», в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины. Всемирный экономический форум пройдет 17–20 января.

Пинчук в конце прошлого года в статье в Wall Street Journal отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на «болезненные компромиссы», отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

В Киеве статью Пинчука резко раскритиковали. В частности, депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал его предложения «путем к государственной измене» и «капитуляцией перед Москвой», а депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко объявил Пинчука «опасным врагом». Депутат ВР от Оппозиционного блока, бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул мнение Пинчука, напротив, поддержал.

По информации источников издания, решение президента Украины не посещать ланч было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями относительно урегулирования отношений между Украиной и Россией.

«Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет», – заявил один из собеседников «Левого берега».

Фото: EPA/UPG