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Власть

Эксперт прокомментировал призыв офицеров запаса для ВСУ

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Сейчас пришло то время, когда нужно послужить

Учитывая острый кадровый дефицит младшего командного состава, у государства нет иного выхода, кроме как положиться на выпускников военных кафедр

 

Украинцы начали бурно обсуждать планы Министерства обороны призывать в Вооруженные силы Украины офицеров запаса, которые окончили военные кафедры вузов. В Генштабе ВСУ отказываются называть все происходящее мобилизацией или тем более призывом, обещая раскрыть подробности несколько позже.

Военный эксперт, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин в комментарии Обозревателю объяснил, что такие действия Минобороны связаны с увеличением численности ВСУ.

Карин подчеркнул, что вузы готовят достаточное количество офицеров запаса, однако «многие шли на военные кафедры для того, чтобы не служить в армии».

«При этом наши вузы готовят достаточное количество офицеров запаса, но так уж исторически сложилось, что многие шли на военные кафедры для того, чтобы не служить в армии. Сейчас пришло то время, когда нужно послужить. Ныне после обращения на имя начальника Генерального штаба подписывается приказ, по которому офицеры запаса призываются на проведение воинской службы. Это все урегулировано законом», – сказал журналист.

Отправят ли таких офицеров в зону АТО? Ответ на этот вопрос весьма важен, ведь многих из тех, кто в свое время прошел обучение на воинских кафедрах своих вузах, в действительности не обладают нужным уровнем знаний и опыта. Но при этом в случае отправки в зону АТО будут вынуждены командовать солдатами в самой что ни на есть боевой обстановке. Что вызывает определенные опасения за качество. Однако, учитывая острый кадровый дефицит младшего командного состава, у государства действительно нет другого выхода, кроме как положиться на них.

Фото: mil.gov.ua

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Теги: офицеры, призыв, ВСУ, Минобороны

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