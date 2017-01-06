Украинцам привезут новые лекарства

Препараты, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут зайти в Украину за 17 дней
Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало приказ Минздрава №1245 от 18.11.2016, которым упрощается регистрация лекарственных препаратов в Украине
«Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало соответствующий Приказ Минздрава, благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут зайти в Украину за 17 дней», – сказано в сообщении Минюста, сообщает «ДС».
Отмечается, что это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч.
Ранее процедура регистрации лекарственных препаратов длилась один-два года, и если производитель хотел ее упростить, приходилось использовать коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупции и поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств.
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