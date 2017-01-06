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Власть

Вадим Новинский встретился с премьер-министром Хорватии

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Вадим Новинский и Андрей Пленкович

В рамках рабочего визита в Хорватию, 5 января 2017 года, один из лидеров Оппозиционного блока, Вадим Новинский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом депутат сообщил на своей страничке в Фейсбуке.  Предметом обсуждения стала внутри и внешнеполитическая ситуация в Украине.

В частности, были затронуты вопросы политического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Как сообщил Новинский, господин Пленкович, поддержал тезис о том, что для проблемы Донбасса существует только мирное решение, и отметил, что Минские соглашения должны в полном объеме выполняться обеими сторонами, и только полное их выполнение способно вернуть мир на Донбасс и привести к международной разрядке.

Политики также обсудили развитие взаимовыгодных экономических взаимоотношений наших стран. Вадим Новинский выразил уверенность, что одним из перспективнейших направлений торгово-экономического сотрудничества Украины и Хорватии может стать сфера судостроения. «Судостроение -  это высокотехнологическая отрасль, создающая высокую добавочную стоимость, и формирующая вокруг себя целый ряд смежных бизнесов, а значит создающая рабочие места, повышающая экспортную выручку и налоговые отчисления в бюджет. Вне всякого сомнение, такое сотрудничество было бы и взаимовыгодным, и перспективным», отметил он. 

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Теги: Вадим Новинский, вооруженный конфликт, встреча с премьер-министром, Судостроение, торговые отношения

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