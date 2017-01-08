Из турецкого МИД уволили 350 дипломатов

Из-за приверженности к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого обвиняют в организации госпереворота в стране, из Министерства иностранных дел Турции уволены 350 дипломатов. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр сообщил, что из ведомства были уволены 408 человек, 350 из которых являются дипломатами.

Как сообщали «Комментарии», в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 человек, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.