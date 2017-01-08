Геращенко перепутала Россию с Евросоюзом (фото)

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко опубликовала пост в Facebook в котором перепутала Россию и Евросоюз.

Геращенко разместила в своем Facebook пост, в котором со ссылкой на статью «Европейской правды» говорилось о том, что санкции ЕС стоили России €17,5 млрд. В статье же, напротив, говорилось, что Евросоюз потерял от введения санкций указанную сумму.

После того, как читатели «Вестей» указали Геращенко на ошибку, она без каких-либо комментариев удалила пост. Издание приводит скриншот ее записи.