Геращенко перепутала Россию с Евросоюзом (фото)

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко опубликовала пост в Facebook в котором перепутала Россию и Евросоюз.
Геращенко разместила в своем Facebook пост, в котором со ссылкой на статью «Европейской правды» говорилось о том, что санкции ЕС стоили России €17,5 млрд. В статье же, напротив, говорилось, что Евросоюз потерял от введения санкций указанную сумму.
После того, как читатели «Вестей» указали Геращенко на ошибку, она без каких-либо комментариев удалила пост. Издание приводит скриншот ее записи.
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Теги: курьез, Ирина Геращенко
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