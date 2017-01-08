Порошенко рассказал, какие книги ему понравились в 2016 году

Президент Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него самое сильное впечатление в 2016 году, написал он в своем в Medium.

Президент отметил «Воспоминания» Павла Скоропадского, «25 побед Украины» Александра Палия, «Тамплиеры» Сергея Жадана, «Secondhand time» Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930» Татьяны Филевской.

Под каждой книгой он оставил небольшой комментарий по итогам прочитанного. Так, под книгой «25 побед Украины» президент отметил, что «в истории Украины были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отражались по несколько в год» и что «наши предки не могли не побеждать».

Порошенко написал, что книга Филевской является «основательным сборником наследия Малевича в Киеве» и посвящена «киевскому периоду жизни «самого известного киевлянина мира».