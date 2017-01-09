Азаров рассказал при каких условиях появится правительство Украины в изгнании

Беглые чиновники времен Януковича намерены добиваться, чтобы дело о госперевороте в стране рассмотрели и украинские суды

Комитет спасения Украины, в который входят беглые высокопоставленные чиновники времен Виктора Януковича заявил о дальнейших шагах после признания Драгомиловским судом Москвы событий 2014 года в Украине госпереворотом. В комитете утверждают, что теперь аналогичные иски подадут в международные инстанции. Предполагается, что под их давлением дело о госперевороте будут вынуждены рассмотреть и украинские суды. Об этом пишет издание «Известия».

Также чиновники времен Януковича не исключают, что при создании определенных условий будет создано правительство Украины в изгнании. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», - заявил Азаров.

Ранее «Комментарии" писали о том, что обнародовано видео выступлений Януковича, Захарченко и Клюева по делу о госперевороте в Украине.