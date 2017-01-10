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Власть

Ефремов подал иск в ЕСПЧ

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Иск Ефремова приняли в ЕСПЧ

Адвокат бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова Максим Сасье сообщил о том, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск о законности ареста его подзащитного.

 "Пока существует одна жалоба, которая уже зарегистрирована и сейчас рассматривается. Она касается того, что политика Ефремова поместили под стражу», - сказал Максим Сасье. 

По его словам, защита подаст еще одну жалобу и ожидает решения Апелляционного суда Киева о законности продления содержания под стражей Ефремова до шести месяцев. 

Также он отметил, что Апелляционный суд «затягивает рассмотрение этого дела». 

«Я третий раз прилетаю в Украину, и четвертый раз дело Ефремова должно было рассматриваться в Апелляционном суде, но было отложено. У меня такое впечатление, что у вас в стране не хотят осуществлять правосудие и отказывают господину Ефремову в его законном праве на защиту», - добавил он. 

Кроме того, адвокат подчеркнул, что его подзащитного подвергают уголовному преследованию в Украине исключительно за его политическую позицию, а это является нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, 13 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как сообщали  «Комментарии» , 24 ноября суд продлил срок содержания под стражей Ефремова до 22 января 2017 года. Во время заседания господин Ефремов отказался от услуг своих защитников. Он пояснил, что отказался от своих защитников в знак протеста против того, что судья Владимир Карабань не удовлетворял их ходатайства.

Статьи, по которым обвиняется Александр Ефремов, не предусматривают домашний арест. 

Александра Ефремова задержали утром 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Вену, где проживает его сын.

Это не первый арест экс-регионала. Так, 14 февраля 2015 года Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала Александра Ефремова. Регионал подозревался в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге. 

16 февраля 2015 года Печерский районный суд Киева взял Александра Ефремова под стражу и определил ему залог в 3,6 миллионов гривен. На следующий день после продолжительного допроса г-на Ефремов был освобожден под залог, который внес другой регионал Борис Колесников. 

Позже Александр Ефремов сообщил, что в отношении него открыто новое дело о разжигании межнациональной розни. По этому делу 25 февраля Печерский райсуд принял решение выпустить г-на Ефремова под подписку о невыезде. 

20 октября 2015 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-нардепа и передала дело в суд. Тем временем, 1 ноября истек срок пребывания Александра Ефремова под залогом. Однако суд не избрал другой меры пресечения и не оставил в действии старую. 

30 ноября 2015 года Печерский суд вернул прокуратуре на доработку обвинительный акт по делу Ефремова.

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: Ефремов, ЕСПЧ

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