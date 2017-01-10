Порошенко написал письмо в СИЗО Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко написал письмо украинскому журналисту Роману Сущенко, который находится в российском СИЗО Лефортово.
Копию письма опубликовал адвокат заключенного Марк Фейгин на своей странице в Facebook.
В письме президент пожелал журналисту здоровья, силы духа, терпения и отметил, что «каждый день прилагает усилия» для скорейшего возвращения домой Сущенко.
Адвокат отметил, что письмо Порошенко в СИЗО передаст консул уже сегодня, 10 января.
Напомним, украинский журналист издания «Укринформ» Роман Сущенко 30 сентября был арестован в Москве по подозрению в шпионаже. Российская спецслужба считает, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Ренее «Комментарии» писали, что Роман Сущенко просит помощи Олланда в освобождении
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Источник: «Комментарии»,
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