Порошенко написал письмо в СИЗО Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко написал письмо украинскому журналисту Роману Сущенко, который находится в российском СИЗО Лефортово.

Копию письма опубликовал адвокат заключенного Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

В письме президент пожелал журналисту здоровья, силы духа, терпения и отметил, что «каждый день прилагает усилия» для скорейшего возвращения домой Сущенко.

Адвокат отметил, что письмо Порошенко в СИЗО передаст консул уже сегодня, 10 января.

Напомним, украинский журналист издания «Укринформ» Роман Сущенко 30 сентября был арестован в Москве по подозрению в шпионаже. Российская спецслужба считает, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ренее «Комментарии» писали, что Роман Сущенко просит помощи Олланда в освобождении