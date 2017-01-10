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Власть

У Савченко есть еще один список пленных

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Список находится в стадии разработки

Народный депутат Надежда Савченко готовите еще один список для обмена пленными, который пока еще находится в стадии доработки и не опубликован. Об этом она рассказала во время брифинга.

«Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать. Это те, кого разыскивают, и непонятно, кто из них жив. Это тоже надо будет принять», - отметила она. 

При этом Савченко не указала, когда этот список будет доработан.

Как сообщали «Комментарии», 10 января народный депутат Надежда Савченко огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР.

В этот же день так называемый «уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что власти оккупированных территорий Донбасса настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».

Напомним, на последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех».

Ранее сообщалось о том, что руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Кроме того, «Комментарии» писали о том, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

 Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.

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Теги: Савченко, пленные

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