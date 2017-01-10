Новые партии готовятся к выборам

Перед стартом нового политсезона самое время вспомнить о новых политических проектах, развернувших деятельность в прошлом году

По данным Департамента государственной регистрации, в Украине насчитывается уже 350 политических партий. И это при том, что в имеющийся список не входят совсем новые партии, еще не успевшие зарегистрироваться. С другой стороны, нередко партии создаются не с нуля, а путем покупки и переименования старых.

Мы решили напомнить своим читателям о тех политпроектах, которые появились с новыми лидерами и названиями уже после 25 октября 2015 г., когда в Украине прошли очередные местные выборы. Во избежание претензий все названия организаций даются по-украински. Чисто технические партии, чьи формальные руководители не светятся в СМИ, мы проигнорировали.

«РУНА» Надежды Савченко

20 декабря 2016 г. из парламентской фракции партии «Батьківщина» была исключена Надежда Савченко – №1 партийного списка на выборах в 2014 г. А уже 23 декабря Савченко анонсировала создание общественной платформы «РУНА (Рух Українського Народу)». Этот проект был презентован 27 декабря во Львове на пресс-конференции «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики». Савченко подчеркнула, что пока что это не политический проект: «Партия – это всего лишь механизм. Она у нас появится, когда будет нужно».

Пока что у проекта Савченко нет своего сайта. А желающие найти его обнаруживают сайт компании «Луцьк Фудз», выпускающей под ТМ «Руна» соусы, пасты, аджики, горчицы, уксусы, кетчупы.

«Рух нових сил» Михеила Саакашвили

О создании партии «Рух нових сил» экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил 19 ноября 2016 г. А 1 декабря он объявил о начале сбора средств на строительство партии. На данный момент партия имеет региональные организации с собственными сайтами в 20 областях.

Перед новым годом партийный сайт поместил поздравление своего лидера и объявил: «Саакашвили надеется, что следующий новый год барыги от власти встретят в тюрьме». А заглавным фото на своей страничке в Facebook Саакашвили поставил «народное творчество»: «Киев, аэропорт, бегство барыг в день прихода к власти Михаила Саакашвили».

«Національний корпус» Андрея Билецкого

Партия «Національний корпус» создана 14 октября 2016 г. на съезде, который прошел в столичном Доме архитектора. 292 делегата единогласно избрали лидером партии внефракционного народного депутата Андрея Билецкого. Он был избран в парламент от 217-го округа в Оболонском районе Киева. Баллотировался как беспартийный самовыдвиженец, командир полка патрульной службы милиции особого назначения «Азов». После выборов создал и возглавил общественную организацию «Цивільний корпус «Азов”», которая и стала затем базой для создания партии.

В свою программу «Національний корпус» записал создание условий для привлечения в страну технологий Четвертой индустриальной революции, развитие украинской атомной энергетики, восстановление ядерного потенциала, расторжение дипломатических отношений с Россией (до полной деоккупации Крыма и Донбасса и выплаты Россией репарации), национализацию стратегических предприятий, легализацию огнестрельного оружия, введение смертной казни за коррупцию. Партия быстро обзавелась сайтом и уже успела создать структуры в столице и 14 областях.

«За Життя» Вадима Рабиновича и Евгения Мураева

Партия «За Життя» получила свое название на съезде 25 июля 2016 г. Как признался ее председатель Вадим Рабинович, партия была не создана заново, а переименована. Предыдущее название – партия «Центр» (зарегистрирована 9 декабря 1999 г., с самого начала считалась проектом Рабиновича) – сохранилось в адресе официального сайта партии «За Життя»: partycentre.com.ua. Еще 20 мая 2014 г. лидером партии «Центр» был избран Рабинович.

Бывший официальный лидер партии «Центр» Виктор Головко получил в партии «За Життя» должность главы секретариата. В 2002 г. партия «Центр» была соучредителем блока «Народний Рух України» (клон подлинного НРУ), Головко шел в списке этого блока под №7. Затем в 2007 г. партия «Центр» была соучредителем блока «КУЧМА (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм)», Головко шел в списке этого блока под №4. В 2014 г. Головко имел №81 в списке партии «Опозиційний блок» и опять не стал депутатом.

Зато Вадим Рабинович получил в том же списке №4 и депутатом стал. Он до сих пор числится членом фракции этой партии, хотя еще 13 мая заявил о намерении развивать собственный политпроект. «Чтобы вы поняли, Оппозиционный блок был создан из четырех партий. Одна из них – моя партия «Центр», – рассказал тогда Рабинович в комментарии телеканалу «112 Украина». – Вчера было политбюро моей партии, и у меня были люди из всех регионов. Я послушал их, и мне стыдно было. Поэтому у меня принято свое радикальное решение. Они потребовали, чтобы я прекратил сотрудничество с Оппозиционным блоком, потому что считают, что оппозиция должна быть более радикальной. Я сегодня сказал об этом нашему руководителю и буду как-то искать выходы совместного расставания», – заявил Рабинович и подчеркнул: «У меня сегодня абсолютное расхождение как с властью, так и с Оппозиционным блоком».

Политсовет партии «За Життя» возглавил Евгений Мураев, который в 2012 г. был избран в парламент от 181-го округа на Харьковщине в качестве члена и выдвиженца Партии регионов, в 2014 г. – вновь избран от того же округа, но уже в качестве беспартийного самовыдвиженца. С июня 2015-го по июнь 2016-го Мураев был членом фракции партии «Опозиційний блок», сейчас – внефракционный. По признанию самого Мураева, с Рабиновичем он связан очень давно: «Мы познакомились 20 лет назад на фоне бизнес-интересов. За 20 лет меня он ни разу не подвел. Дружили и продолжаем дружить».

Мураев является единоличным собственником компании «Новини 24 години», которая владеет спутниковой лицензией телеканала NewsONE. Этот канал Мураев приобрел у Рабиновича в январе 2014 г. Генпродюсером канала остался Владимир Кацман, он же получил в партии «За Життя» должность заместителя председателя партии по работе со СМИ.

В ноябре 2016 г. партия «За Життя» запомнилась акцией «Геть Гонтареву» под Нацбанком. Акция была объявлена как бессрочная (пока не будет отправлена в отставку глава НБУ Валерия Гонтарева), однако Рабинович и Мураве свернули ее, так и не дождавшись увольнения Гонтаревой.

На днях Рабинович оконфузился, комментируя планы перезахоронить в Украине останки писателя Александра Олеся, умершего в Праге в 1944 г. В эфире телеканала «112 Украина» нардеп возмутился: «Почему, как только он умер, мы о нем заговорили? Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас уже хотят заработать на перезахоронении».

Страница партийного сайта, посвященная региональным отделениям партии «За Життя», до сих пор пуста.

«Народні герої» Лидии Котеляк

Партия «Народні герої» с центральным офисом в Киеве зарегистрирована 10 июня 2016 г. Ее председатель Лидия Котеляк давно в политике. С 2010 г. была первым зампредседателя Львовской облорганизации партии «Батьківщина», в 2012 г. была выдвинута этой партией в Верховную Раду по 123-му округу на Львовщине и победила, в парламенте состояла во фракции «Батьківщини». На выборах 2014 г. была выдвинута в Верховную Раду по тому же округу партией «Народний фронт», но заняла лишь третье место. Летом 2014 г. создала и возглавила общественную организацию «Матері мобілізованих» (после того как был мобилизован ее средний сын Игорь), в феврале 2016 г. объявила сбор подписей за создание партии «Матері мобілізованих», но затем выбрала для партии другое название – «Народні герої». Ее старший сын Андрей Цибран возглавил Львовскую облорганизацию этой партии. Лидия Котеляк и Андрей Цибран являются также учредителями общественной организации «Історії життя» и реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых «Перспектива».

«Стабільність» Василия Журавлева

Партия «Стабільність» с центральным офисом в Мариуполе Донецкой области зарегистрирована 25 мая 2016 г. Ее председатель Василий Журавлев является директором управленческой компании «Санрей Инвест», предоставляющей консалтинговые услуги в отрасли мебельного производства, строительства, архитектуры и дизайна. Осенью 2015-го был кандидатом на пост мэра Мариуполя, но провалился. Тем не менее, он продолжает в городе программу адресной помощи «Наши люди».

«Запорука» Николая Завалия

Партия «Запорука (За порядок в Україні)» с центральным офисом в Горишних Плавнях Полтавской области зарегистрирована 24 марта 2016 г. Ее возглавил директор компании «Фламінго текстиль & Кокет» Николай Завалий. Ранее он возглавлял городскую организацию партии «Єдиний центр» Виктора Балоги. Осенью 2015-го баллотировался на пост мэра города от Аграрной партии Украины и занял третье место.

«ДІЯ» Дмитрия Яроша

Народный депутат от 39-го округа на Днепропетровщине, бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош 24 февраля 2016 г. презентовал свой новый политпроект «ДІЯ (Державницька ініціатива Яроша)». На данный момент «ДІЯ» имеет активные штабы Яроша в 15 областях и Киеве. Информационным ресурсом этой политсилы является сайт «Сектор правди». 21 января 2017 г. «ДІЯ» собирается организовать в городах Украины массовые акции в рамках международной акции протеста Stop Putin war in Ukrаine.

В рамках движения «ДІЯ» действует «Украинская добровольческая армия» («УДА»). 21 ноября 2016 г. указом президента Украины командиры «УДА» Дмитрий Ярош, Владислав Литвин, Андрей Гергерт и Виктор Кича награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». В тексте указа они названы «участниками антитеррористической операции», без уточнения их статуса.

«Порядок і справедливість» Евгения Рыбчинского

Партия «Порядок і справедливість» с центральным офисом в Киеве зарегистрирована 22 января 2016 г. Ее председатель Евгений Рыбчинский представляет в парламенте Голосеевский район столицы. Был выдвинут в депутаты партией «Блок Петра Порошенко», в ноябре 2015-го покинул фракцию «БПП» и перешел в группу «Воля народу».

Интересно, что контрольно-ревизионную комиссию партии «Порядок і справедливість» составили родственники Евгения Рыбчинского. В частности, его отец Юрий Рыбчинский возглавляет эту комиссию, мать Александра Рыбчинская и жена Юлия Рыбчинская являются членами комиссии.

«Успішна країна» Александра Клименко

Александр Клименко с декабря 2012 г. был министром доходов и сборов, после революции сбежал вместе с семьей. Через недолгое время завел страницы в Facebook и Twitter, в феврале 2015-го – в Instagram. В августе 2015 г. появился рекламный официальный YouTube-канал и сайт политика. 22 сентября 2015 г. Генпрокуратура сообщила о намерении задержать и арестовать экс-министра доходов и сборов в случае его прибытия на территорию Украины.

12 декабря 2015 г. стало известно о политическом проекте Клименко: экс-министр был избран почетным председателем партии «Успішна країна». Эта партия была зарегистрирована еще 26 июля 2011 г., однако не принимала участия в парламентских выборах ни в 2012-м, ни в 2014-м. Сейчас у нее есть сайт, страничка в Facebook и канал на Youtube, а также ячейки в 16 областях и Киеве.

По данным СМИ, Клименко владел холдингом «Вести», а из отчета партии «Успішна країна» видно, что партия перечислила 175 тыс. грн компании «Украинский газетный синдикат», которая печатает бесплатную газету «Вести».