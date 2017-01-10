Губернатор Донетчины перевел Донбасс на украинский

Работников Донецкой областной военно-гражданской администрации обязали говорить на службе исключительно по-украински

Отныне все сотрудники Донецкой областной военно-гражданской администрации будут говорить на работе исключительно на украинском языке – такое распоряжение подписал глава администрации Павел Жебривский.

«Сегодня подписал распоряжение «О применении государственного языка работниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей». Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке», – написал Жебривский во вторник на своей странице в Facebook.

Глава администрации отметил, что в прошлом году дважды были организованы курсы делового украинского языка для работников администрации, затем сотрудники проверили свои знания на радиодиктанте. Жебривский сообщил, что в 2017 году для работников администрации будут организованы курсы английского языка.