Депутаты случайно ликвидировали налоговую милицию

1 января 2017 года вступил вступил в силу Налоговом кодексе в котором налоговая милиция оказалась ликвидированной. Об этом заявила народный депутат Татьяна Острикова.

«Поздравляю с тем, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона», – написала Острикова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция» был исключен из Налогового кодекса, и норма действует с 1 января.

«Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, возможность принятия которого нынешним составом Рады близка к нулю. ... Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, которые относятся к вступлению в силу соответствующих норм, номер изменить забыли. И выходит, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела ХVІІІ – 2 «Налоговая милиция» вступил в силу», - написала Острикова.

Она отметила, что после 1 января, для деятельности налоговой милиции нет правовых оснований. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом не ликвидирован, его преемник не определен, уголовные дела и документы никому не переданы.

«Де-юре, правовой статус налоговой милиции сейчас – «вне закона». Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, деятельность продолжается», – сказала она.