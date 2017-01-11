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Власть

Савченко могут посадить за «слив» списка пленных

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Савченко разгласила фамилии пленных и пропавших без вести

Против народного депутата Надежды Савченко может быть возбуждено уголовное производство по факту разглашения фамилий пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Об этом заявил представитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

«Закон говорит об особом порядке обнародования информации о военнослужащих. А часть людей, пропавших или пленных на территории ОРДЛО - это наши военнослужащие. Здесь есть нарушение закона о борьбе с терроризмом. В этом аспекте возможном начале какого-то уголовного производства по этому делу», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», 10 января народный депутат Надежда Савченко огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР.

В этот же день так называемый «уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что власти оккупированных территорий Донбасса настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».

Напомним, на последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех».

Ранее сообщалось о том, что руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Кроме того, «Комментарии» писали о том, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

 Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.

 фото: Риа Новости

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Источник: «Украинская правда»,

Теги: Савченко, пленные

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