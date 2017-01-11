Суд отказался арестовывать разгонявших Майдан беркутовцев

Шевченковский райсуд Киева отказал в аресте Андрея Дедюка и Евгения Антонова которые руководили действиями спецподразделения Беркут в ночь на 30 ноября 2013 года и подозреваются в превышении власти или служебных полномочий. Соответствующее решение приняла следственный судья Шевченковского райсуда Елена Мелешак
Сегодня в Шевченковском районном суде Киева продолжилось заседание по делу о незаконном силовом разгоне студенческого Евромайдана 30 ноября 2013 года. В ходе слушания защита потерпевших подала ходатайство об изменении меры пресечения с личных обязательств на содержание под стражей для экс-заместителя командира киевского полка МВД Беркута Андрея Дедюка и бывшего командира роты Беркута Евгения Антонова.
Сторона потерпевших расценила неявку этих двоих на предыдущие заседания, как попытки затягивания и срыва судебного процесса.
Суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, сославшись на то, что оно «не является обоснованным «.
фото: fakty.ua
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Источник: «Лига.net»,
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