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Власть

Гройсман пригрозил разогнать службу занятости и отправить безработных трудиться

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Гройсман отправит безработных трудиться

В Украине изменится форма работы Государственной службы занятости и начнется переход от финансирования безработных к созданию новых рабочих мест. 

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что не намерен «финансировать службу занятости и содержать безработных», но сделает все необходимое, чтобы создавать новые рабочие места и предоставлять людям работу и достойную зарплату.

— Я не собираюсь содержать Службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня тех, кто занимается Службой занятости. Я просил бы, чтобы это довели до руководства Службы занятости. Нет? Разгоню. Приведем тех людей, кто сможет нормально ситуацию там наладить. Мне статистические байки не нужны. Я уже слушал их не один раз, поэтому считаю, что нужно изменить модель финансирования Службы на модель поддержки создания рабочих мест, — сказал премьер-министр.

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Теги: Центр занятости, Гройсман, безработица в Украине

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