Власть констатировала, что у нас страна состоявшегося «дикого» капитализма, — Вадим Рабинович о е-декларациях
11/01/2017 16:34
Е-декларации украинских чиновников не противостоят коррупции, а лишь закрепляют за ними сомнительные доходы. Об этом на днях заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.
По мнению парламентария, начатый в Украине процесс электронного декларирования не дает результатов в борьбе с коррупцией, потому как фактически не привлекает чиновников к ответственности. «Власть просто констатировала, что у нас страна состоявшегося бандитского капитализма. Все опять закрыли глаза — и не видят, как у какого-то мелкого прокурора или главы райадминистрации по 18 квартир и по 20 автомобилей, да еще и пару сот гектаров земельки с домами. Да если сложить сумму из их зарплат за 100 лет — и то такого не купишь. И что же это тогда? Отвечу: это банда, которая сделала из воров и коррупционеров «честных» по принципу: свой своего не выдаст», — убежден лидер партии «За життя».
Напомним, осенью 2016 года в Украине завершился первый этап электронного декларирования. Е-декларации должны были подать все чиновники. За внесение недостоверных сведений или несвоевременную подачу е-деклараций предусмотрена административная и уголовная ответственность. В то же время до сих пор до конца не определен механизм проверки этих документов.
С января 2017 года в Украине начался новый этап подачи электронных деклараций.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
16:49
Всемирный банк не рискнул делать прогнозы после победы Трампа
|
16:34
Власть констатировала, что у нас страна состоявшегося «дикого» капитализма, — Вадим Рабинович о е-декларациях
|
16:30
|
16:16
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0