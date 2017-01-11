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Власть

Власть констатировала, что у нас страна состоявшегося «дикого» капитализма, — Вадим Рабинович о е-декларациях

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Вадим Рабинович о е-декларировании

Е-декларации украинских чиновников не противостоят коррупции, а лишь закрепляют за ними сомнительные доходы. Об этом на днях заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Вместо регламентированного законом е-декларирования фактически произошла легализация сверхдоходов правительственных чиновников, депутатов, судей, прокуроров, которые, ни дня не работая в бизнесе, задекларировали миллионы налички и тысячи объектов элитной недвижимости и дорогого транспорта. При этом правоохранительные органы ничего не собираются делать, чтобы реально расследовать источники получения чиновниками сверхдоходов. О декларациях все скоро забудут, или даже уже забыли, — и что это, как не легализация наворованного?» — подчеркнул Вадим Рабинович.

По мнению парламентария, начатый в Украине процесс электронного декларирования не дает результатов в борьбе с коррупцией, потому как фактически не привлекает чиновников к ответственности. «Власть просто констатировала, что у нас страна состоявшегося бандитского капитализма. Все опять закрыли глаза — и не видят, как у какого-то мелкого прокурора или главы райадминистрации по 18 квартир и по 20 автомобилей, да еще и пару сот гектаров земельки с домами. Да если сложить сумму из их зарплат за 100 лет — и то такого не купишь. И что же это тогда? Отвечу: это банда, которая сделала из воров и коррупционеров «честных» по принципу: свой своего не выдаст», — убежден лидер партии «За життя».

Напомним, осенью 2016 года в Украине завершился первый этап электронного декларирования. Е-декларации должны были подать все чиновники. За внесение недостоверных сведений или несвоевременную подачу е-деклараций предусмотрена административная и уголовная ответственность. В то же время до сих пор до конца не определен механизм проверки этих документов.

С января 2017 года в Украине начался новый этап подачи электронных деклараций.

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Теги: е-декларации, чиновники коррупция, Вадим Рабинович

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