Власть констатировала, что у нас страна состоявшегося «дикого» капитализма, — Вадим Рабинович о е-декларациях

Е-декларации украинских чиновников не противостоят коррупции, а лишь закрепляют за ними сомнительные доходы. Об этом на днях заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Вместо регламентированного законом е-декларирования фактически произошла легализация сверхдоходов правительственных чиновников, депутатов, судей, прокуроров, которые, ни дня не работая в бизнесе, задекларировали миллионы налички и тысячи объектов элитной недвижимости и дорогого транспорта. При этом правоохранительные органы ничего не собираются делать, чтобы реально расследовать источники получения чиновниками сверхдоходов. О декларациях все скоро забудут, или даже уже забыли, — и что это, как не легализация наворованного?» — подчеркнул Вадим Рабинович.