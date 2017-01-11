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Власть

Минюст запустил Единый реестр должников

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Сведения о должниках будут на официальном сайте Минюста

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников в который будут вноситься данные о должниках, в отношении которых открыто исполнительное производство, сообщает пресс-служба ведомства.

«5 января этого года вступили в силу положения Закона «Об исполнительном производстве», которыми предусмотрено запуск Единого реестра должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство», – говорится в сообщении.

Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном сайте Минюста.

Исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в реестр сведения относительно должников, которые имеют обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

При этом, в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

Не подлежат внесению сведения о должниках:

Которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;

Не имеющих задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев

По решению неимущественного характера.

Сведения о должнике будут исключаться из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства.

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Теги: долг, должники

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