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Власть

«Новый глава АМПУ Райвис Вецкаганс будет в шоке от «работы» команды Широкова», - нардеп Головко

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Представители тендерного комитета порта «Южный» разработали схему, позволяющую заработать 100 млн грн

Представители тендерного комитета порта «Южный» разработали схему, позволяющую заработать 100 млн грн на дноуглублении порта. 

Об этом заявил народный депутат Михаил Головко. 

По его словам до Нового года вместе с Олегом Осуховским они обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием установить контроль государства и профильного министерства над Администрацией морских портов, а также разобраться со «смотрящими» депутатом от «Народного фронта» Сергеем Фаермарком

После обращения депутатов был назначен новый председатель АМПУ. Головко выразил надежду, что кадровая чистка госструктуры не остановится и вскоре заменят всех руководителей, некоторые из которые получили свои должности еще во время правления бывшего президента Виктора Януковича.

Также он отметил, что срочно необходимо менять состав тендерных комитетов, которые сейчас специализируются на разработке схем по освоению государственных средств. 

«Это касается «Южного», и несмотря на то, что правительство заставило перевести торги на «ProZorro», чиновники южненского филиала АМПУ разработали схему, как заработать на тендере по дноуглублению 100 млн грн», - заявил Головко.

Он отметил, что коррупционная схема раскрылась в ходе рассмотрения жалобы одного из участников конкурсных торгов на коллегии Антимонопольного комитета (АМКУ).

Головко рассказал, что во время дноуглубления со дна достают миллионы тонн грунта, который можно отвозить в море на 13,8 километров, а можно на 6,5 километров. Экономия на доставки составляет 100 млн грн.

По его словам глава тендерного комитета Максим Широков сообщил, что по условиям конкурса грунт разрешается возить только на дальний отвал. «Почему? Государство не заинтересовано в экономии? Госбюджету не нужны 100 млн?», - сказал политик.

Также он добавил, что во время коллегии АМКУ главный инженер южненской администрации Виталий Липский сообщил о том, что разрешение на использование ближнего отвала есть, но дноуглубления разрабатывался еще в 2015 году, прошел все экспертизы, утвержден.  И именно поэтому чиновники решили ничего не менять, чтобы не подписывать бумаги по второму разу!

«При необходимости будут внесены соответствующие изменения, но на данное время - это невозможно"!», - процитировал депутат слова Липского и добавил, что тут прослеживается четка коррупционная схема, которая состоит в том, что закупка проводится по максимальной цене, так как грунт придется возить далеко, но после заключения договора подрядчику «неожиданно» разрешат работать с ближним грунтоотвалом.

«За откат 100 млн будут сэкономлены, но уйдут в карман чиновников, а не государства. И это только один эпизод. Таких схем в условия тендера «вшито» множество. Нужно разгонять этот тендерный комитет во главе с руководителем и назначать нормальных людей», - рассказал Головко. 

По мнению депутата, первыми шагами нового главы АМПУ Райвиса Вецкаганса должна стать борьба с коррупцией. «Думаю, он будет в шоке, когда увидит результаты работы команды Широкова», - отметил Головко. 

Напомним, министерство инфраструктуры на этой неделе назначит нового и.о. руководителя ГП «АМПУ» — Райвиса Вецкаганса. «Несмотря на неоднократные попытки правительства и министерства инфраструктуры нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ», — сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

 Как сообщали «Комментарии», 26 декабря депутаты Верховной Рады потребовали от правоохранительных органов проверить причастность своего коллеги Сергея Фаермарка к коррупционным схемам в порту «Южный».  Соответствующий депутатский запрос был направлен Генеральному прокурору Юрию Луценко и главе Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику нардепами Михаилом Головко, Олегом Осуховским и их коллегами. Парламентарии проили в случае установления фактов вымогательства со стороны Фаермарка, а также начальника филиала АМПУ (Администрации морских портов Украины) в порту «Южный» Максима Широкова обнародовать их в открытом доступе. 

Нардеп Олег Осуховский заявлял, что коррупция в АМПУ приобрела системный характер и в порту «Южный» условия тендеров приписывались чиновниками таким образом, чтобы выиграть тендер могли «свои» компании. В свою очередь депутат Михаил Головко заявлял, что на тендере в «Южном» победила компания «Ян де Нул Украина», которая предложила самую высокую цену. 

Напомним, в феврале 2016 года был объявлен тендер на дноуглубление в порту «Южный». Осенью стало известно о том, что после вскрытия фактов коррупции результаты торгов были отменены Кабмином. Кроме того, расследованием коррупционной составляющей в ходе торгов занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Позде стало известно о том. Что в конце ноября тендерный комитет порта объявил повторный конкурс. Начальная сумма закупки превышает миллиард гривен, электронные торги назначены на 2 марта.

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: порт "Южный", Максим Широков, Михаил Головко, депутатский запрос, тендерные закупки

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