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Власть

Генштаб ВСУ прояснил ситуацию с призывом офицеров запаса

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Выпускников военных кафедр обещают привлекать к антитеррористической операции только добровольно

Решение о призыве лиц, окончивших военную кафедру, пока не принято

Окончательное решение о призыве на срочную службу в ВСУ офицеров запаса, закончивших военную кафедру и не служивших ранее, пока не принято. Также выпускников военных кафедр после призыва будут привлекать к проведению антитеррористической операции только добровольно.

Об этом в среду, 11 января, сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк, сообщают Факты со ссылкой на 112.ua.

По его словам, для принятия данного решения необходимо больше информации о контрактниках, которые захотят уволиться.

«Что касается такой болезненной темы, которая в последнее время распространяется в соцсетях – это тема призыва на военную службу офицеров, которые закончили кафедру военной подготовки. Законом предоставлена возможность осуществлять призыв офицеров на военную службу в особый период, который сейчас продолжается», – сказал Андрусяк.

«К этой службе будут привлечены граждане Украины, которые закончили военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военную службу и годны по состоянию здоровья к прохождению такой военной службы. На сегодня окончательного решения относительно проведения такого призыва на военную службу граждан еще нет. Генштаб готов к проведению такого призыва. Но окончательное решение будет принято, я надеюсь, когда мы увидим показатели увольнения тех граждан, которые вступят в право увольнения согласно этому закону. И учитывая прогнозируемые показатели приема на военную службу по контракту в добровольном порядке. Тогда можно будет делать соответствующие выводы и принимать соответствующие решения», – добавил представитель Генштаба.

«Действительно, мы планируем призывать их в боевые воинские части. Но это привлечение предусматривает их подготовку как военнообученного ресурса для того, чтобы после освобождения причислить их к оперативному резерву первой очереди. Привлечение к АТО будет осуществляться исключительно в добровольном порядке», – отметил Андрусяк.

Как ранее сообщали «Комментарии», в Генштабе заявили о намерении начать призыв на срочную службу в ВСУ офицеров запаса, закончивших военную кафедру и не служивших ранее.

Фото: zhitomir.zhzh.info/

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Теги: призыв, АТО, офицеры

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