Кто есть кто в команде Савченко

Некоторые ближайшие соратники Надежды Савченко добавляют ее проекту «РУНА» еще большей одиозности

Обнародование бывшей узницей Путина №1списков украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в самой России, причем вопреки позиции СБУ, вызвало очередной громкий скандал. Но, среди прочего, в который раз был подтвержден тот факт, что во всей широко разрекламированной перед Новым годом общественной платформе «РУНА» единственным локомотивом, идейным вдохновителем и просто медийным лицом является лишь сама Надежда Савченко. Фактически все ее единомышленники то ли по «Руху українського народу», то ли по «Реформам українського народу», то ли по «Революції українського народу» (именно такие три варианта считаются официальной расшифровкой аббревиатуры «РУНА») решили в данной ситуации либо промолчать, либо просто блокировать на своих аккаунтах в соцсетях всех критиков Савченко. Исключение, по сути, составляют только ее младшая сестра Вера да верный друг Олег Мезенцев, ныне являющийся помощником-консультантом внефракционного нардепа Савченко.

Вера Савченко

Собственно, Вера Савченко стала известна всей стране своей бескомпромиссной борьбой за освобождение из московского заточения старшей сестры, в котором та пребывала почти два года. При этом еще осенью 2014-го пробовала свои силы на парламентских выборах – партия «Батьківщина» выдвинула Веру Савченко в одномандатном округу №98 с центром в Яготине Киевской области. Но набрав всего 7% голосов избирателей, заняла лишь третье место (выборы в округе как самовыдвиженец выиграл экс-«бютовец» Сергей Мищенко, а представитель «Народного фронта» Владимир Борисенко был вторым).

В дальнейшем Вера Савченко полностью посвятила себя делу своей сестры Надежды: и когда та находилась в плену (даже будучи помощником-консультантом видного нардепа от «Батьківщини» Сергея Власенко), и сейчас, в условиях ее нынешней политической карьеры. Практически Вера Викторовна замкнула на себе все медиа-сопровождение Надежды Викторовны. Она лично борется с любыми фейками и ругается с журналистами, а пресс-секретарь Надежды Савченко – Татьяна Проторченко – является прямой креатурой Веры Савченко, ведь на выборах-2014 именно Проторченко была ее официальным доверенным лицом.

Более того, в июне 2016 года, сразу после выхода Савченко на свободу, данное пресс-секретарское место должна была занять подруга Надежды, бывшая журналистка львовской газеты «Ратуша» Ирина Юзык, которая все же - один из помощников-консультантов нардепа Савченко на постоянной основе.

Олег Мезенцев

Кроме Проторченко и Юзык еще двумя постоянными помощниками-консультантами у Надежды Савченко являются Олег Мезенцев и Татьяна Сапсай. Последняя – личный деловод нардепа, а вот Мезенцев был единственным официальным помощником-консультантом Савченко еще в то время, когда она находилась в тюрьме, а теперь сопровождает ее во всех поездках, особенно в зону АТО.

Что вполне объяснимо: из немногочисленных интервью Мезенцева известно и о его происхождении из города Антрацит (ныне на оккупированной части Луганской области), и о его участии в кровавых боях на Саур-Могиле летом 2014-го в составе украинской армии. Судя по всему, Мезенцев является одним из тех немногих, кому наряду со своей младшей сестрой всецело доверяет Савченко.

Теодор Дякив

Львовский предприниматель и местный общественный деятель Теодор Дякив приобщился к команде Савченко недавно. Именно он теперь является одним из главных идеологов проекта «РУНА», предновогоднюю презентацию которого даже специально перенесли из Киева во Львов вроде как из-за его внезапной простуды. Основные идеологические постулаты общественной платформы «РУНА» разработала львовская экспертная группа «Народний суверенітет» (НС), одним из участников которой как раз и есть Дякив.

Кстати, данный «Проект зміни політичної системи влади в Україні» участники НС старались навязать многим - в списке потенциальных «покупателей» якобы значились и Михеил Саакашвили, и лидер «Народного контроля», нардеп Дмитрий Добродомов, и бывший однопартиец Дякива по «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко. Но пока срослось только с Савченко, хотя, вероятно, и с ней может не сложиться, так как Дякив – известный в своем роде «политический колобок».

До пребывания в партии Гриценко на позиции главы львовской облорганизации этот 59-летний политик побывал и в БЮТ (по списку которого даже избирался в 2006-м во Львовский горсовет, но быстро покинул «бютовскую» фракцию), и в ПРП (в годы пребывания этой партии в блоке «Наша Украина» - главной на то время политической силы Львовщины). А начинал свою общественную деятельность разбогатевший на лампочках бизнесмен Дякив в 1998-м, когда стал замглавы Ассоциации налогоплательщиков Львовской области. Между прочим, как раз в 1998 - 2004 годах возглавлял областную Налоговую Львовщины младший брат Виктора Медведчука Сергей.

Назар Мухачев

Еще большей одиозности прибавляет новому проекту «РУНА» третий после Савченко и Дякива участник его львовской презентации от 27 декабря 2016 года – Назар Мухачев, представляющийся атаманом ОО «Украинское Казацкое Войско». Именно он придумал и само название «РУНА», и ее символику еще в 2014-м, но благодатные «уши» для своих идей нашел только в 2016-м.

Мухачев действительно был одним из сотников Самоообороны Майдана, но уже весной 2014 года, когда большинство его побратимов отправились на донбасский фронт, он остался на центральной площади столицы, критикуя новую власть и проведение АТО. Например, еще в мае 2014-го этот 28-летний активист засветился на одном из брифингов вместе с тогда еще малоизвестным бывшим представителем медведчуковского «Украинского выбора» Владимиром Рубаном.

А в 2015-м Мухачев уже был одним из участников так называемого «Майдана 3.0», организованного одиозным Рустамом Ташбаевым, которого в результате СБУ депортировала с территории Украины.

Кстати, вышеупомянутый Рубан, занимающийся переговорами с террористами об обмене пленными с самого начала войны на Донбассе и именующий себя «генерал-полковником СБУ» (что спецслужба неоднократно опровергала), нынче достаточно сблизился с Савченко. По крайней мере, они и на ток-шоу сидят вместе, и делают однотипные заявления, к тому же именно Рубан сконтактировал Савченко, по ее же признанию, с главарями «ДНР» и «ЛНР», а также организовывал их нашумевшую встречу в Минске в декабре 2016 года.