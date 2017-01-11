Климкин улетел с миссией в теплые края

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Глава украинского МИД осуществит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма

Министр иностранных дел Украины начал турне в страны Юго-Восточной Азии

Министр иностранных дел Павел Климкин начал турне в страны Юго-Восточной Азии, во время которого осуществит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

«11–13 января с.г. министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма, целью которого является активизация политического диалога, обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, углубление сотрудничества на международной арене, а также обмен мнениями относительно актуальных международных и региональных вопросов», – говорится в сообщении.

В ходе визита запланированы встречи Климкина с президентом Мьянмы Тхином Чжо, государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чи, а также главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Лайном.

Кроме того, 13–14 января украинский министр будет находиться в Брунее Даруссалами с целью возобновления политического диалога на высшем уровне, обсуждения путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепления взаимодействия в международных и региональных организациях.

Программа визита в Бруней Даруссаламу будет включать встречи с султаном Брунея Даруссаламу Хаджи Хассанолом Болкияхом, наследным принцем Брунея Аль-Мухтади Биллой, вторым министром иностранных дел и торговли Лим Джок Сеном и министром природных ресурсов и туризма Али Апонгом.

Также запланирован визит Климкина 15–16 января в Республику Сингапур. Целью визита является поддержание динамики политического диалога, активизация экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимодействия в гуманитарной и научно-технической сферах.

Министр иностранных дел Украины проведет переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сиен Луном, министром иностранных дел Сингапурута, министром внутренних дел, министром права Сингапура.

Кроме того, Климкин выступит в Школе государственной политики им. Ли Куан Ю и проведет обмен мнениями с ведущими сингапурскими политологами и экспертами, а также встретится с украинской общиной Сингапура.

Фото: Михаил Палинчак

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Теги: Климкин, МИД, Мьянма, турне

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