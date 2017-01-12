Суд обязал Антикоррупционное бюро закрыть «дело Мартыненко»

Соломенский райсуд Киева обязал Антикоррупционное бюро закрыть производство в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко, которого обвиняли в коррупции, сообщает пресс-служба депутата.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Мотивировочная часть решения по Мартыненко будет зачитана судом 16 января.

Как сообщали «Комментарии», ранее нардеп от БПП Сергей Лещенко опубликовал ряд материалов о возможных коррупционных действиях Мартыненко при заключении контрактов с чешскими компаниями на поставку оборудования на украинские атомные станции.

Также был опубликован ряд документов об открытии уголовного производства по этому поводу в Швейцарии.

Кроме того, в коррупционных действиях Николая Мартыненко неоднократно публично обвинял губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, указывая на злоупотребления с газом на государственном Одесском припортовом заводе.

Информационная волна набрала такие обороты, что 30 ноября после обвинений в коррупции Мартыненко добровольно сложил депутатский мандат и отказался от иммунитета, чтобы, по его словам, не мешать расследованию.

Фото: Корреспондент.net