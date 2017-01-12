МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Суд обязал Антикоррупционное бюро закрыть «дело Мартыненко»

0

Мартыненко за 14 месяцев так и не вручили официального подозрения.

Соломенский райсуд Киева обязал Антикоррупционное бюро закрыть производство в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко, которого обвиняли в коррупции, сообщает пресс-служба депутата.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

 Мотивировочная часть решения по Мартыненко будет зачитана судом 16 января.

Как сообщали «Комментарии», ранее нардеп от БПП Сергей Лещенко опубликовал ряд материалов о возможных коррупционных действиях Мартыненко при заключении контрактов с чешскими компаниями на поставку оборудования на украинские атомные станции.

Также был опубликован ряд документов об открытии уголовного производства по этому поводу в Швейцарии.

Кроме того, в коррупционных действиях Николая Мартыненко неоднократно публично обвинял губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, указывая на злоупотребления с газом на государственном Одесском припортовом заводе.

Информационная волна набрала такие обороты, что 30 ноября после обвинений в коррупции Мартыненко  добровольно сложил депутатский мандат и отказался от иммунитета, чтобы, по его словам, не мешать расследованию.

Фото: Корреспондент.net

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Мартыненко, НАБУ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Суд отказал в опровержении данных о том, что Лещенко получал миллионы за кампанию «черного пиара»

Суд отказал в опровержении данных о том, что Лещенко получал миллионы за кампанию «черного пиара»

"> В НАБУ начинается допрос скандального экс-нардепа Мартыненко

В НАБУ начинается допрос скандального экс-нардепа Мартыненко

"> Саакашвили хочет сбежать из Одессы в Киев, - Николай Мартыненко

Саакашвили хочет сбежать из Одессы в Киев, - Николай Мартыненко

Загрузка...

Последние новости

19:08

Украинские биатлонисты заставили тренера бежать 20 км

19:06

Грипп продолжает убивать украинцев

18:56

В Мукачево душевнобольных за плохое поведение закрывали в подвале

18:38

Российские хоккеистки устроили драку на ЧМ (ВИДЕО)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика »

Одесса

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО)

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО) »

Донбасс

Откуда в Станице появились "путинки" (ФОТО)

Откуда в Станице появились "путинки" (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.