Администрацию морских портов возглавил латыш Вецкаганс

Исполняющим обязанности главы государственного предприятия «Администрация морских портов Украины назначен Райвис Вецкаганс, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В Одессе министр инфраструктуры Владимир Омелян представил нового руководителя трудовому коллективу предприятия.

По его словам, АМПУ должна быть реформирована и превращена в предприятие, которое работает на государство.

Райвис Вецкаганс является гражданином Латвии с 16 летним опытом работы в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг.

Ранее он занимал должности члена правления, вице-президента АО Латвийское пароходство, члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления ООО Riga Container Terminal.

Как сообщали «Комментарии», народный депутат Михаил Головко заявлял, что новый глава АМПУ Рай­вис Вецкаганс будет в­ шоке от «работы» ком­анды Широкова.