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Власть

В ЕС рассказали, когда начнут процедуры по украинскому безвизу

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В ЕС рассказали, когда начнут процедуры по украинскому безвизу

Докладчик Европейского парламента по вопросам безвизового режима Мария Габриэль пообещала приложить максимум усилий для того, чтобы обсуждение безвиза для Украины прошло в феврале, а не как планировалось ранее, в апреле.

Она  сообщила о том, что вскоре на пленарном заседании в феврале вместе с вопросом Грузии будет поставлен на голосование механизм приостановления безвиза, и ее основная задача состоит в том, чтобы начать триалог касательно безвиза (между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом - ред) как можно быстрее. 

Отметим, 29 декабря заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции.

Ранее «Комментарии» писали, что  безвизовый режим Украины с ЕС обещали утвердить 1 февраля.  

Напомним, 7 декабря Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза подтвердил компромиссный текст, согласованный с Европарламентом относительно регулирования пересмотра механизма приостановки безвизового режима.

Также сообщалось о том, что 15 декабря в ходе пленарного заседания в Страсбурге евродепутаты большинством голосов приняли компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, пока безвизовый режим будет приостановлен, ЕК и другие заинтересованные страны должны будут разрешить ситуацию, которая привела к приостановке безвизового режима.

В случае, если в течение 9 месяцев, в которые безвизовый режим будет приостановлен, ситуация не изменится, то Еврокомиссия может предложить продолжить безвиз на 18 месяцев. Это предложение может поступить не позднее, чем за 2 месяца до конца девятимесячного срока приостановки безвизового режима, то есть не позже, чем через 7 месяцев, после приостановки. Европарламент, или страны ЕС могут протестовать против такого предложения.

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Источник: «Радио Свобода»,

Теги: безвизовый режим с ЕС, безвизовый режим

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