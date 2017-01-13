Генпрокурор Луценко намерен в суде поддержать обвинение Януковича в госизмене

Уголовное производство в отношении экс-президента Украины готово к передаче в суд
Обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, Генеральная прокуратура Украины готова передать в суд. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире «5 .
«Объявлено подозрение в государственной измене Януковичу ... Гражданин Украины, который является субъектом государственной измены, обратился, имея бэкграунд бывшего главы государства, к президенту другого государства с просьбой ввести ВС РФ на территорию нашего государства. Уже в январе обвинительный акт будет направлено в суд», - сказал Матиос.
Стало известно, что сторону гособвинения в этом уголовном производстве намерен представлять генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вместе с другими .
«Насколько я знаю позицию Генерального прокурора, он хочет вступить и быть внесенным как прокурор группы прокуроров, который так же будет поддерживать государственное обвинение», - добавил Матиос.
Ранее «Комментарии» писали о том, что киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича.
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