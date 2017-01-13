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Власть

Аваков подарил Порошенко изысканный пистолет

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Аваков подарил Порошенко пистолет почти как у Трампа

Глава МВД Арсен Аваков в честь 50-летнего юбилея президента подарил Петру Порошенко пистолет Сabot Gun «Jones 1911».

Чаще всего глава МВД дарил пистолеты «Форт-17» и его модификации. 

Отмечается, что своему советнику и волонтеру Юрию Касьянову Аваков презентовал модернизированный автомат Калашникова (АКМС).

Кроме того, четыре «ствола» получил от Авакова бывший премьер Арсений Яценюк. Действующий глава правительства Владимир Гройсман также получил от главы МВД арсенал из четырех единиц: три из них он получил на посту вице-премьера, а один как спикер Верховной Рады.

 В общем названы фамилии 400 человек, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.

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Источник: «Украинская правда»,

Теги: подарок, оружие, Аваков, Порошенко

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