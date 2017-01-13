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Власть

6 млрд грн государству: Злочевский показал пример, как платить налоги

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Злочевский показал пример, как платить налоги

В бюджеты всех уровней за последние два года компании Burisma Group уплатили более 5 миллиардов гривен налоговых обязательств, кроме того после проведения проверок было еще уплачено в бюджет 180 миллионов гривен

Начисление и уплата дополнительных платежей в бюджет произошла благодаря работе Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group, по итогам проведенной деятельности были закрыты все дела в отношении президента группы Николая Злочевского и компаний, входящих в Burisma Group. По информации компании, на столь беспрецедентные шаги в бизнес Burisma Group вынуждены были пойти ради того, чтобы снять все проблемные вопросы и продолжать обеспечивать Украину природным газом. 

Кроме того, отмечается, что Burisma Group стала первой компанией в Украине которая гарантировала то, что если следствие выявит нарушения, компания выплатит все необходимые платежи. 

Также сообщается, что ГПУ подтвердила факт прекращения всех процессуальных и судебных действий в отношении Burisma Group и ее президента Николая Злочевского.

В Генпрокуратуре отметили, что выводы о прекращении всех дел подтверждаются решением Центрального уголовного суда Великобритании, а также выводами эксперта.

Также стало известно о том, что после рассмотрения деятельности Злочевского за период с 2002-2014 года, Британский суд принял решение в пользу ее собственника и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах оплатить судебные издержки ответчика.

Американский адвокат компании Джон Буретта подчеркнул, что действия ГПУ и суда подтверждают приверженность Украины принципам верховенства права и надлежащего судопроизводства двух оплотов демократии.

По словам Злочевского завершение всех дел вокруг компаний Burisma Group позволит увеличить производство, инвестиции и своевременную уплату компанией всех налогов.

Директор Burisma Александр Квасьневский отметим, что решение закрыть все дела против компаний вселяет надежду то, что независимый украинский суд смог вынести решение, которое полностью соответствует решению Британского суда.

По словам Квасьневского, данная ситуация с выплатой налогов для страны будет иметь положительное влияние, а также возможность построения энергонезависимого государства, потому что Burisma Group сможет увеличить объемы внутренней добычи природного газа страны и отчисления в бюджет государства.

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Источник: «ТСН»,

Теги: суд, Злочевский, burisma, ГПУ, налоги, бюджет, Квасьневский, газ, ГПУ, буретта

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