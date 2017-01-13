ЕС создал инструкцию по выявлению «кремлеботов» (видео)

Представительство Евросоюза в Украине разработало инструкцию, которая позволит определить в социальных сетях пророссийски настроенных ботов.
На видео обнародованы 4 шага, которые надо выполнить чтобы идентифицировать тролля, изучить историю вопроса, обозначить и игнорировать его.
По информации ведомства признаками тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не относящиеся к обсуждаемой теме, оскорбления и агрессивное поведение, а также грамматические ошибки.
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Теги: социальные сети, боты, Россия, Евросооюз
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