У сенатора РФ, голосовавшего за аннексию Крыма, не заберут «почетного харьковчанина»

Вопрос о лишении звания не включили в повестку сессии Харьковского городского совета

В Харькове с новой силой разгорается «почетный скандал»: общественность требует лишить российского сенатора Александра Шишкина звания «Почетный гражданин» города, однако вопрос не будет включен повестку сессии городского совета. Об этом сообщил депутат Игорь Черняк, который месяц назад подал соответствующий проект решения в мэрию. Ответ, который дал департамент культуры, возмутил и депутата, и общественные организации: в одном абзаце сообщается о самом факте присвоения звания, во втором – то, что дело о лишении звания сейчас слушается в Дзержинском суде Харькова. По мнению Черняка, суд может затануться на год, а то и больше (первые четыре заседания переносилиссь, а последнее, на котором все-таки началось рассмотрение, продлилось полчаса. – Ред.). Если я внес проект решения - юридический и профильный департаменты обязаны или завизировать его, или дать мотивированный ответ. - То что я получил, этот 1 абзац про дело в суде - это что угодно: отписка, отмазка, бред, но точно не ответ», - не скрывает эмоций Черняк.- Ну что же, мы хотели пойти по правильному законному пути: внести проект, дать обоснования, дождаться ответов, соблюсти всю процедуру, так сказать... Нам ответили, что на процедуру и нормы у нас все давно «забили». А нас вместе с нашими инициативами видели, значит, в одном месте... Ну что же, придется вспоминать о массовых акциях, мусорных баках и прочем».

Отметим, что в конце декабря 2016 года Геннадий Кернес, отвечая на вопрос журналистов о лишении Шишкина звания «Почетный гражданин Харькова», заявил что должны решить депутаты. «Решение о присвоении почетного звания принимали депутаты, никто никого не покрывает. Вопрос в человеческих отношениях. Да, сейчас против него есть санкции, но в 2014 году, когда мы принимали это решение, их не было. И решение о снятии также должны принимать депутаты горсовета», - цитирует мэра Харькова Newsroom.

Скандальное решение депутаты приняли в августе 2014 года. Возмущение общественности вызывает тот факт, что Александр Шишкин как член Совета Федерации фактически голосовал за аннексию Крыма. Судом решение сессии приостановлено.

Фото: amurpress.ru и Фейсбук Игоря Черняка