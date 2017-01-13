Убойные подарки Авакова: кто получил оружие от министра

Порошенко получил в подарок всего один пистолет, а Гройсман – четыре, в том числе пистолет-пулемет
Удалось узнать 400 фамилий лиц, которые получили оружие от главы МВД.
Министр внутренних дел Арсен Аваков за 2014–2015 годы подарил 1085 единиц оружия чиновникам, депутатам, прокурорам, силовикам и волонтерам. Благодаря источникам в правоохранительных органах удалось узнать 400 фамилий лиц, которые получили оружие от Авакова, пишет «Украинская правда».
Чаще всего глава МВД дарил пистолеты Форт 17 и его модификации (185 единиц). Например, руководитель правительства Владимир Гройсман имеет от главы МВД арсенал из четырех единиц: пистолеты Форт 17-05, Форт-224, JERICHO 941 FBL, а также пистолет-пулемет МР5 КА4 немецкой компании Heckler & Koch.
Также четыре единицы оружия получил от Авакова бывший премьер Арсений Яценюк. У него пистолеты Glock 19, Форт 224, JERICHO 941 FBL и пулемет Максима.
Что касается нардепа Сергея Пашинского, который попал в скандальную историю со стрельбой под Киевом, то у него есть два наградных пистолета от Авакова – Glock 19 и Форт 224.
Президенту Петру Порошенко министр МВД подарил только один пистолет – Сabot Gun Jones 1911.
Но больше всего наградного оружия собрал народный депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий, который близок к Арсену Авакову. «Украинская правда» называет его «кошельком министра». Три ствола – Форт 21.03, Форт 9 и Glock 17 – он получил в 2014 году в качестве советника Авакова, еще три – АПС, Маузер и Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt – уже будучи депутатом.
Как сообщают СМИ, депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин зарегистрировал в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград «Огнестрельное оружие».
Проект постановления Каплина в пятницу зарегистрирован в базе законопроектов на сайте Верховной Рады, однако текст документа о создании парламентом следственной комиссии пока отсутствует.
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