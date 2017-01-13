Украина провела военные учения у крымских границ

Военнослужащие отработали скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО и совместное движение колонны на большое расстояние
В Херсонской области, которая граничит с Крымом, подразделения противовоздушной обороны провели учения, говорится на сайте Минобороны.
«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки Юг совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия», – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, во время занятий военнослужащие отработали аэрозольное маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.
Особенностью учений в Минобороны назвали выполнение задач подразделениями как ночью, так и днем.
Фото: Минобороны Украины
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Теги: Минобороны, Крым, учения, ПВО, ВСУ
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