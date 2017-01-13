Украина провела военные учения у крымских границ

Военнослужащие отработали скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО и совместное движение колонны на большое расстояние

В Херсонской области, которая граничит с Крымом, подразделения противовоздушной обороны провели учения, говорится на сайте Минобороны.

«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки Юг совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия», – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, во время занятий военнослужащие отработали аэрозольное маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

Особенностью учений в Минобороны назвали выполнение задач подразделениями как ночью, так и днем.

Фото: Минобороны Украины