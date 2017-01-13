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Власть

Прощальная гастроль соратников Саакашвили не задалась

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Все распиаренные реформы Саакашвили на деле оказались мыльным пузырем

Одесситы уже давно дали нелестную оценку работе команды Саакашвили

Неизвестно, как Михаил Саакашвили относится к приметам, но пятница 13-е оказалась для его соратников уж точно несчастливой. Именно на сегодня в Одессе была назначена пресс-конференция «грузинских реформаторов». Однако ей не суждено было состояться. Единомышленников бывшего руководителя Одесской ОГА горожане не пустили даже в здание Центра обслуживания граждан. Представители медиа тоже не проявили ожидаемой от них активности – мероприятие представителей команды Саакашвили не захотел освещать ни одно авторитетное СМИ.

Соломия Бобровская и Артур Амиров отыграли номер практически впустую, да еще и под открытым небом. И что особенно досадно – их старания остались практически незамеченными, поскольку их свидетелями были считанные представители прессы. Местные и центральные телеканалы не проявили интереса к пресс-конференции, которая в итоге оказалась жалким зрелищем. Наблюдатели разве что не испытывали стыд за то, что не справившиеся с управлением областью «профессионалы» не смогли даже достойно расстаться со своими кабинетами.

Итак, в пятницу 13-го Одесса вынесла свой окончательный приговор, который обжалованию не подлежит, – псевдореформаторы пусть идут откуда пришли, на ответственных должностям им точно не место. К тому же немногочисленных присутствующих на пресс-конференции ее главнеы действующие лица обескуражили своим отношением. Соломия Бобровская и Артур Амиров растворились в тумане тут же после озвучивания своих ролей – задать им вопросы, а тем паче получить вопросы на них малочисленным «зрителям» так и не удалось.

По мнению общественного деятеля Святослава Огренчука, одесситы уже давно дали оценку работы команды Саакашвили, а сегодня была поставлена жирная точка в их отношениях с Одессой.

«Все распиаренные реформы Саакашвили на деле оказались мыльным пузырем. Закрытый центр обслуживания граждан, провал по субсидиям, отсутствие инвестиций – вполне логично, что Бобровская и Амиров не хотят об этом рассказывать», – отметил Огренчук.

Фото: Думская.net

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Теги: Саакашвили, Одесса, пресс-конференция, реформаторы, СМИ

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