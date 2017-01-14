Интернет взбудоражил снимок Путина с террористом «Вагнером»

В одной из социальных сетей появилась фотография, на которой президент России Владимир Путин запечатлен в компании известного наемника Дмитрия Уткина ("Вагнера") который воевал на Донбассе и в Сирии.

На фото Владимир Путин позирует вместе Дмитрием Уткиным (крайний справа), командиром ЧВК «Вагнер», и его заместителем Андреем Трошевым. Снимок был опубликован в сообществе WAR NEWS TODAY в соцсети Вконтакте.

На снимке на груди Уткина четыре ордена Мужества.

"Путин слушает Вагнера», - фраза, которая стала высказыванием дня в пятницу, 13 января.

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что снимок, вероятнее всего, был сделан в кулуарах Кремля во время торжественного приема по случаю празднования «дня героев отечества» 9 декабря.

Вагнер» считает себя частной военной компанией. Группа известна тем, что занималась, в частности, ликвидацией неугодных Кремлю главарей ДНР/ЛНР на Донбассе. Кроме того, группа выполняет спецзадания в Сирии.