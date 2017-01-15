Билецкий обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме

Народный депутат вскоре обещает предоставить доказательства того, что в Нацгвардии «воруют каждую третью гривну»

Депутат Верховной Рады, куратор полка Национальной гвардии «Азов» Андрей Билецкий счел руководство Национальной гвардии Украины (НГУ) угрозой обороноспособности Украины, сообщает LB.ua.

«Ситуация совершенно не нормальная для третьего года войны – на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция. Руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашей страны», – говорится в заявлении Билецкого.

Депутат утверждает, что руководство НГУ покрывает офицеров-сепаратистов.

В заявлении названы несколько имен, которых Билецкий считает сепаратистами. Это командир центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии полковник Александр Голяков; замкомандира воинской части 3057 полковник Юрий Колмик; его заместитель майор Юрий Задерин.

Билецкий заявил, что знает офицеров Нацгвардии, которые ездят на оккупированную территорию и свободно возвращаются оттуда. «Действует система договоренностей с врагом. И эта ситуация известна высшему руководству Национальной гвардии», – считает депутат.

Также Билецкий вскоре обещает предоставить доказательства того, что в Нацгвардии «воруют каждую третью гривну».

Он требует от президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Василия Грицака навести порядок в Нацгвардии.