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Власть

Обновленная полиция Украины нуждается в тайных информаторах

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Для криминальной разведки и уголовного розыска будет создана агентурная сеть

Чаще всего силовикам сливают информацию бывшие заключенные, наркоманы и мелкие мошенники

Украинские полицейские после длительного перерыва снова начали формировать сеть тайных информаторов для криминальной разведки и уголовного розыска. Об этом сообщает «Сегодня».

Около девяти месяцев полиция фактически не имели права нарабатывать и содержать агентурную сеть. В результате утратила контакты со многими бывшими информаторами. Переаттестация полицейских тоже внесла свою лепту – многие милиционеров ее не прошли и были уволены, забрав с собой агентурные наработки.

Провал стал следствием несвоевременного внесения нужных изменений в закон об оперативно-розыскной деятельности. На внесение всех этих изменений, подготовку новых нормативов ушло около полугода.

Оперативники говорят, чаще всего им сливают информацию люди так или иначе связанные с криминалом – экс-заключенные, наркоманы, мелкие мошенники. А вот самая малочисленная категория информаторов, по словам оперативников, это идейные, интеллигентные граждане. «Но их сведения зачастую самые неточные. Они сообщают нам о своих подозрениях, в итоге потратишь время, а информация оказывается ложной», – говорят сыщики.

Еще одна проблема – «мертвые души». Некоторые, нечистые на руку опера, например, заявляют, что им нужно заплатить пятерым информаторам, а на самом деле их у них только двое. «Преступление раскрыл и заявил, что ему помогали все пятеро, заплатил двоим, а вознаграждение троих забрал себе, – говорят в полиции. – Отследить все это сложно, ведь в документах не указывается имен агентов, лишь позывные и прозвища. Это нужно менять».

«Увеличение «гонораров» для информаторов сейчас активно обсуждается. Всем понятно, что ради суммы в 2 тысячи гривен большинство «агентов» работать не будут. Но пока что увеличенных сумм не выплачивали – бюджет начал работать только с 1 января», – рассказали силовики.

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Теги: полиция, силовики, сеть, агенты

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