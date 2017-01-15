Саакашвили обвинил Насирова в лоббировании бизнес-интересов тестя

Политик попросит Национальное антикоррупционное бюро проверить эту информацию

Бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ныне находящийся в оппозиции к власти, обвинил главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в том, что тот помогает бизнесу своего тестя Александра Глимбовского. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Жена Насирова – Екатерина Глимбовская. Ее отец – Александр Глимбовский, председатель набсовета группы компаний «Альтис-Холдинг». Она объединяет полтора десятка предприятий, которые занимаются строительством, ремонтом дорог и путепроводов и т.п. Среди самых известных проектов, которые реализовал «Альтис», – реконструкция Почтовой площади в Киеве, строительство терминалов в аэропортах Борисполь и Львов.

«Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому, поражает одновременно своей простотой и наглостью. Компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов, открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной налоговой службе. Такое возможно только когда ДФС возглавляет твой родственник Насиров, и это позволяет выигрывать новые тендеры даже через систему ProZorro», – написал Саакашвили на своей страницке в Facebook.

На странице в соцсети экс-глава Одесской ОГА обнародовал инфографику, согласно которой Глимбовский связан с компанией «Альтис-Холдинг», а та в свою очередь – с компанией-«прокладкой» «Альтис-Спецбуд», которая «фактически не имеет имущества, имеет в лизинге строительную технику, а также 5 млн. грн. непогашенного долга и заблокированные счета, и при этом выигрывает новые тендеры». В частности указано, что эта компания выиграла тендеры по Почтовой площади в Киеве на 403 млн. грн. и детской специализированной больнице «Охмадет» на 390 млн. грн., а также новые тендеры – по «Киевводоканалу» на 177 млн. грн.

Саакашвили заявил, что попросит Национальное антикоррупционное бюро проверить эту информацию.