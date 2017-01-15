Нацгвардия просит проверить заявление Белецкого

В Нацгвардии пообещали «всестороннее содействие и помощь» будущий проверке
Руководство Национальной гвардии отреагировало на заявления депутата и первого командира полка «Азов» относительно проявлений сепаратизма и коррупции среди командования подразделений, сообщает ВВС.
«Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность», – говорится в заявлении Нацгвардии, обнародованном сегодня.
Также в Нацгвардии пообещали «всестороннее содействие и помощь» будущий проверке.
В Нацгвардии добавляют, что с начала года в ее главного управление не поступало никаких обращений от Андрея Белецкого об обстоятельствах, которые он озвучил, а его заявление считают «дискредитирующей и пятнающей деятельность Национальной гвардии Украины».
Сообщение подписано командующим Национальной гвардии Украины генерал-лейтенантом Юрием Аллеровым.
Как ранее сообщали «Комментарии», депутат Верховной Рады, куратор полка Национальной гвардии «Азов» Андрей Билецкий обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и коррупции. Он потребовал от президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Василия Грицака навести порядок в Нацгвардии.
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Теги: Билецкий, Азов, национальная гвардия, коррупция, сепаратизм
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