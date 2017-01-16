В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы

В Минске сегодня началось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, заседание проходит у всех 4 рабочих подгрупп

Во второй половине дня состоится основной раунд переговоров, ожидаются основные участники из Украины, вся делегация во главе с Леонидом Кучмой.

Темы переговоров связаны с комплексом нерешенных вопросов прошлого года, прежде всего это вопросы безопасности.

Также сегодня будут рассмотрены согласование новых участков безопасности, это Дебальцево, Саханка, Кумачево и Комсомольское. Еще одна тема – пакет политических вопросов. Сюда относятся особый статус Донбасса и возможность проведения выборов. Также будет вопрос обмена пленными. Вечером будут известны результаты переговоров.