В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы

В Минске сегодня началось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, заседание проходит у всех 4 рабочих подгрупп
Во второй половине дня состоится основной раунд переговоров, ожидаются основные участники из Украины, вся делегация во главе с Леонидом Кучмой.
Темы переговоров связаны с комплексом нерешенных вопросов прошлого года, прежде всего это вопросы безопасности.
Также сегодня будут рассмотрены согласование новых участков безопасности, это Дебальцево, Саханка, Кумачево и Комсомольское. Еще одна тема – пакет политических вопросов. Сюда относятся особый статус Донбасса и возможность проведения выборов. Также будет вопрос обмена пленными. Вечером будут известны результаты переговоров.
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Источник: «, Украина.112
Теги: Минские соглашения, Донбасс, война, Минск
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