Украину обвинили в нарушении прав человека

Так называемые власти оккупированного Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в период, когда Крым был частью Украины, сообщил член крымского правительства Заура Смирнова.
«Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», – сказал Смирнов.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «РИА Новости»,
Теги: Крым, нарушение прав, резолюция ООН, Правительство
Последние новости
|
12:25
В Кыргызстане объявили день траура по погибшим в крушении «Боинга»
|
12:23
|
12:12
|
12:02
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0