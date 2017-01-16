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Власть

Украину обвинили в нарушении прав человека

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Власти Крыма утверждают, что собрали достаточно информации.

Так называемые власти оккупированного Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в период, когда Крым был частью Украины, сообщил член крымского правительства Заура Смирнова.

«Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», – сказал Смирнов.

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Источник: «РИА Новости»,

Теги: Крым, нарушение прав, резолюция ООН, Правительство

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