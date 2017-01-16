Украину обвинили в нарушении прав человека

Так называемые власти оккупированного Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в период, когда Крым был частью Украины, сообщил член крымского правительства Заура Смирнова.

«Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», – сказал Смирнов.