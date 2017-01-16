Порошенко согласился сотрудничать с Трампом

Украина готова к сотрудничеству с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
Он рассчитывает, что «украинский вопрос» будет оставаться среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.
«Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США… Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства», - сказал он.
В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть «партнером Украины».
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Источник: «РИА Новости»,
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