Гройсман пообещал Байдену кое-что

Украина продолжит политику реформирования, которую поддерживал вице-президент США Джо Байден. Об этом на встрече с иностранным политиком заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Я хочу заверить вас в том, что мое правительство, и я лично, как премьер-министр, не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны», - сказал он.

Гройсман поблагодарил Байдена за вклад в реформирование Украины и пообещал, что правительство и дальше будет добиваться позитивных изменений в стране.

И еще он поблагодарил Байдена за помощь в мобилизации международного сообщества в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщили «Комментарии», сегодня Джо Байден прилетел в Украину для встречи с Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петров Порошенко.