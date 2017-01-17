Дноуглубители призывают нового главу АМПУ сменить руководство порта «Южный»

Украинские и зарубежные дноуглубительные компании инициируют встречу с новым главой АМПУ, чтобы поведать ему о конфликте и потребовать пересмотра условий тендера на дноуглубление акватории порта «Южный»

Встретиться с новым главой Администрации морских портов Райвисом Вецкагансом и проинформировать его о коррупции в порту «Южный» планируют украинские и зарубежные дноуглубительные компании. Об этом сообщает канал «24». Инициаторы встречи утверждают, что условия тендера на углубление акватории должны быть пересмотрены, так как они выписаны администрацией порта под компанию «Ян де Нул Украина».

Игроки на рынке высказывают мнение, что без смены руководства администрации порта и тендерного комитета проведение прозрачного тендера невозможно – ни один закон в «Южном» не будет работать, пока не будет исключен «человеческий фактор» и не придут новые люди, заявляют в в голландской компании «Ван Оорд». По словам дноуглубителей, ни нардеп Сергей Фаермарк, с которым связывают «Ян де Нул Украина», ни начальник южненского филиала АМПУ Максим Широков, не отказались от лоббирования интересов этой компании.

Некоторые участники тендера считают, что условия торгов изобилуют пунктами, которые позволяют чиновниками выкручивать «не своим» подрядчикам руки, ставя их изначально в невыгодное положение и полную зависимость от доброй воли администрации «Южного». Затраты на реализацию проекта для «своих» и «чужих» компаний могут отличатся на сотни миллионов гривен – можно ли назвать такой конкурс прозрачным и справедливым?

«Прозрачность проведения тендера в «Южном» должна стать сигналом того, что в отрасли стартовали реформы и началась реальная борьба с коррупцией. В нынешней ситуации – с прописанными под «Ян де Нул Украина» условиями торгов и Широковым в качестве главы тендерного комитета – конкурс приведет лишь к очередному коррупционному скандалу», - информирует «24».

Напомним, АМПУ уже второй год подряд проводит тендер на работы по дноуглублению подходного канала в порту «Южный», которые оцениваются в более чем миллиард гривен. Осенью прошлого года АМКУ отменил торги на основании жалобы голландской дноуглубительной компании «Ван Оорд». Голландцы предложили цену на 88 млн грн ниже своих основных конкурентов – бельгийской «Ян де Нул». Но к своему большому удивлению проиграли.

Более опытные в общении с чиновниками стран третьего мира братья де Нул обеспечили себе победу, якобы договорившись с руководством АМПУ о разделении дивидендов от будущего контракта. 55% акций своей дочерней фирмы «Ян де Нул Украина» бельгийцы передали двум кипрским офшорам, возможно связанным с нардепом Сергеем Фаермарком, а директором «дочки» назначили его экс-помощника Андрея Розова. Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился провести новый тендер уже через систему ProZorro.

Прием заявок на участие в повторном тендере планировали закончить до Нового года. Но из-за большого количество жалоб срок перенесли на конец января 2017 года. В голландской компании «Ван Оорд» заявили, что чиновники АМПУ придумали, как обойти систему ProZorro. Украинская компания «Техморгидрострой Николаев» тоже пытается оспорить условия конкурса, считая их непрозрачными.

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