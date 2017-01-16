МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Вятрович отчитался об итогах декоммунизации

0

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти

В Украине демонтировали более 1300 тысяч памятников Ленину

Более 1,3 тыс. памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации, переименована около 51 тысяча объектов, сообщил в понедельник директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«За время декоммунизации демонтировали 1320 памятников «вождю пролетариата» и установили четыре памятника проводнику ОУН», – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, за это время в Украине переименовали 51,493 тыс. объектов (улицы, площади, скверы). Из них 34, согласно решениям местных советов, получили имя Степана Бандеры (в Закарпатской, Полтавской, Сумской областях и Киеве – по одному; в Киевской области – два; в Ивано-Франковской и Николаевской областях – по три, в Хмельницкой – четыре, в Черкасской – восемь, в Черновицкой – десять).

Фото: Ukrainian Association for Jewish Studies / Facebook

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Вятрович, памятник, ОУН

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Украине декоммунизируют вузы

В Украине декоммунизируют вузы

"> Украинские декоммунизаторы отчитались о проделанной работе

Украинские декоммунизаторы отчитались о проделанной работе

"> Почти половина украинцев поддерживает декоммунизацию

Почти половина украинцев поддерживает декоммунизацию

"> Декоммунизация добралась до украинских пограничников

Декоммунизация добралась до украинских пограничников

Загрузка...
Мажора Толстошеєва, що збив жінку на тротуарі в Києві, можуть виправдати
100510622619-річного мажора Станіслава Толстошеєва, що рік тому на смерть збив жінку на тротуарі у Києві, виправдають, – повідомляє прокуратура Києва. За даними
Oxfam: Вісім найбагатших людей світу володіють такими ж статками, що й 50% населення Землі
9b85776ac9770eОрганізація із протистояння бідності Oxfam підрахувала, що вісім найбагатших людей світу володіють такими ж статками, що й половина населення землі, тобто 3,6

Последние новости

21:52

В ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер

21:45

Каталонцев будут агитировать за независимость

21:33

Порошенко обнародовал планы на год

21:10

Ватиканский McDonalds ударился в благотворительность

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Кровавый снег: кошмарные подробности с места уличной поножовщины (ФОТО)

Кровавый снег: кошмарные подробности с места уличной поножовщины (ФОТО) »

Харьков

Харьков назвали самым опасным городом Восточной Европы

Харьков назвали самым опасным городом Восточной Европы »

Одесса

Новоизбранный депутат Ширяевской громады отказался от мандата

Новоизбранный депутат Ширяевской громады отказался от мандата »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.