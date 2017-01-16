Вятрович отчитался об итогах декоммунизации

В Украине демонтировали более 1300 тысяч памятников Ленину

Более 1,3 тыс. памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации, переименована около 51 тысяча объектов, сообщил в понедельник директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«За время декоммунизации демонтировали 1320 памятников «вождю пролетариата» и установили четыре памятника проводнику ОУН», – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, за это время в Украине переименовали 51,493 тыс. объектов (улицы, площади, скверы). Из них 34, согласно решениям местных советов, получили имя Степана Бандеры (в Закарпатской, Полтавской, Сумской областях и Киеве – по одному; в Киевской области – два; в Ивано-Франковской и Николаевской областях – по три, в Хмельницкой – четыре, в Черкасской – восемь, в Черновицкой – десять).

Фото: Ukrainian Association for Jewish Studies / Facebook